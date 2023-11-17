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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев лишился нескольких зубов, получив клюшкой по лицу от Галлахера. Форварду «Монреаля» дали 4 минуты штрафа, «Вегас» дважды забил на 59-й и победил

Дорофеев лишился нескольких зубов, получив клюшкой по лицу от Галлахера. Форварду «Монреаля» дали 4 минуты штрафа, «Вегас» дважды забил на 59-й и победил

Эпизод произошел на 58-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вегасом» и «Монреалем» (6:5).

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