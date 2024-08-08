В Самарской области в 2024 году изъяли из оборота 44,4 кг некачественной рыбы

В Самарской области в первом полугодии 2024 года были проведены проверки качества рыбной продукции. Было исследовано 279 образцов, из которых пять не соответствовали нормам Евразийского экономического союза.
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