Allen overcomes illness, Lions in Bills' first win at new stadium

Josh Allen overcame illness and totaled for five scores to lead the Buffalo Bills over the Detroit Lions for their first win at new Highmark Stadium.
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