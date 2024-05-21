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Байден отказался считать происходящее в секторе Газа геноцидом

Байден отказался считать происходящее в секторе Газа геноцидом

Global Look Press/Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com США не считают происходящее в Газе геноцидом и поэтому отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) против руководства Израиля.

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