Байден отказался считать происходящее в секторе Газа геноцидом

Global Look Press/Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com США не считают происходящее в Газе геноцидом и поэтому отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) против руководства Израиля.
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