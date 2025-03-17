Трамп: "Больные дегенераты"

АС

Анатолий Страшко

Был в Англии давно. И уже тогда в 80-х ,она распродавалась мигрантам. Для гражданства нужно было иметь не менее миллиона фунтов. На цвет кожи и криминальную историю не обращали внимание. Приехал, положил в банк миллион фунтов и ты гражданин Великобритании. Можешь приобретать , например, дома в любом городе. Вот только снаружи , дом не можешь менять. Внутри -делай что хочешь. Можешь деньги тратить в Англии. Но не вывозишь. Так сохраняла свой вид добрая старая Англия, а по сути старая, увядшая проститутка. И это не выдумка.