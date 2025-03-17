Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    А КТО НЕ пускает в гости Вас к своим друзьям?Насколько беднее ...
  • Жастлек Жакупов
    Да, сейчас у власти в гейропе дети и внуки-внучки нацистов и снова хотят взять реванш за проигрыш в ВОВ... И желание ...Пошла вода в хату...
  • Олег Самойлов
    Мне вот интересно, ПРАВДА про СССР -есть его ОХАИВАНИЕ???Насколько беднее ...

Трамп: "Больные дегенераты"

Трамп: "Больные дегенераты"

В Великобритании вышла ещё одна серия статей, о том кто же насрал ее политикам в штаны   В них говорится, что виновников въезда по миллиону мигрантов каждый год всего лишь трое - Владимир Путин, глава Генштаба армии России Валерий Герасимов и бывший директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марсалек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Анатолий Страшко
Был в Англии давно. И уже тогда в 80-х ,она распродавалась мигрантам. Для гражданства нужно было иметь не менее миллиона  фунтов. На цвет кожи и криминальную историю не обращали внимание. Приехал, положил в банк миллион фунтов  и ты гражданин Великобритании. Можешь приобретать , например, дома в любом городе. Вот только снаружи , дом не можешь менять. Внутри -делай что хочешь. Можешь деньги тратить в Англии. Но не вывозишь. Так сохраняла свой вид добрая старая Англия, а по сути старая, увядшая проститутка. И это не выдумка.
Ответить
5 час.
наверх