В Великобритании вышла ещё одна серия статей, о том кто же насрал ее политикам в штаны В них говорится, что виновников въезда по миллиону мигрантов каждый год всего лишь трое - Владимир Путин, глава Генштаба армии России Валерий Герасимов и бывший директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марсалек.
Трамп: "Больные дегенераты"
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Был в Англии давно. И уже тогда в 80-х ,она распродавалась мигрантам. Для гражданства нужно было иметь не менее миллиона фунтов. На цвет кожи и криминальную историю не обращали внимание. Приехал, положил в банк миллион фунтов и ты гражданин Великобритании. Можешь приобретать , например, дома в любом городе. Вот только снаружи , дом не можешь менять. Внутри -делай что хочешь. Можешь деньги тратить в Англии. Но не вывозишь. Так сохраняла свой вид добрая старая Англия, а по сути старая, увядшая проститутка. И это не выдумка.
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