Силуанов: правительство рассмотрит проект бюджета России 24 сентября

Правительство России рассмотрит проект бюджета страны на следующую трехлетку в четверг, 24 сентября. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума, трансляция велась на сайте мероприятия.
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