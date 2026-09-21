Силуанов: правительство рассмотрит проект бюджета России 24 сентября

Правительство России рассмотрит проект бюджета страны на следующую трехлетку в четверг, 24 сентября. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума, трансляция велась на сайте мероприятия.