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Татьяна Кравченко: «То, что творит Александра Захарова, за гранью добра и зла»

Татьяна Кравченко: «То, что творит Александра Захарова, за гранью добра и зла»

Одна из главных звезд театра «Ленком» Татьяна Кравченко, известная также по участию в популярном сериале «Сваты», призналась, что устала от бесконечных скандалов, сотрясающих учреждение культуры после смерти режиссера Марка Захарова в 2019 году.

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