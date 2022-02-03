Татьяна Кравченко: «То, что творит Александра Захарова, за гранью добра и зла»

Одна из главных звезд театра «Ленком» Татьяна Кравченко, известная также по участию в популярном сериале «Сваты», призналась, что устала от бесконечных скандалов, сотрясающих учреждение культуры после смерти режиссера Марка Захарова в 2019 году.