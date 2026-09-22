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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «В последних гонках болид «Феррари» показал хорошую скорость. Но уик-энд в Баку непредсказуем»

Руководитель « Феррари » обозначил цели команды на предстоящий Гран-при Азербайджана . «В последних гонках наш болид продемонстрировал хорошую скорость, однако мы также увидели, насколько важен каждый аспект в рамках уик-энда.

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