В ГСУ Ростовской области состоялось совещание с банковскими организациями, посвященное межведомственному взаимодействию

В Главном следственном управлении Главного управления МВД России по Ростовской области состоялось совещание с представителями органов внутренних дел, Центрального банка Российской Федерации и 14 банковскими организациями.
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