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Погиб начальник разведки "Эспаньолы" Слава Выходной

Погиб начальник разведки "Эспаньолы" Слава Выходной

Стало известно о гибели в зоне СВО начальника разведки бригады "Эспаньола" по прозвищу Слава Выходной при выполнении боевого заданияСлава Выходной, начальник разведки бригады "Эспаньола", погиб в зоне ведения спецоперации.

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