Погиб начальник разведки "Эспаньолы" Слава Выходной

Стало известно о гибели в зоне СВО начальника разведки бригады "Эспаньола" по прозвищу Слава Выходной при выполнении боевого заданияСлава Выходной, начальник разведки бригады "Эспаньола", погиб в зоне ведения спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии