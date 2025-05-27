На Дону проведено рейдовое мероприятие о постановке натурализованных граждан на воинский учет  

На территории Ростовской области сотрудниками военных следственных органов на регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия с целью выявления уклоняющихся от постановки на воинский учет бывших мигрантов, получивших гражданство России.
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