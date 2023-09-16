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В США забили тревогу, поняв «основной замысел» РФ после выхода из зерновой сделки

В США забили тревогу, поняв «основной замысел» РФ после выхода из зерновой сделки

В Вашингтоне бьют тревогу, осознавая «основной замысел» России по рынку зерна после выхода из «зерновой сделки».

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