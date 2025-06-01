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Царьград

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Прогноз: Средняя зарплата в России может превысить 105 000 рублей в 2024 году

Прогноз: Средняя зарплата в России может превысить 105 000 рублей в 2024 году

Доцент Игорь Балынин прогнозирует, что в этом году средняя зарплата в России может превысить 105 000 рублей.

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