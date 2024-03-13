The Lancet: прохождение 15 тысяч шагов в неделю может продлить жизнь на три года

Ученые из Лондонской школы экономики совместно со специалистами из британской страховой компании Vitality обнаружили, что прохождение не менее пяти тысяч шагов три раза в неделю может увеличить продолжительность жизни на два с половиной года у мужчин и на три года у женщин.
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