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Где в Архангельске отключат коммунальные удобства 25 апреля

Где в Архангельске отключат коммунальные удобства 25 апреля

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.С 9:00 до окончания работ водоснабжение отключат по адресам: улица Гагарина, 50, 50/1; проспект Дзержинского, 17/2, 19, 21/1; улица Тимме, 22/4, 24/1; улица Авиационная, 7, 5, 6, 11; 21 л/з.

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