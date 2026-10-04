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АСА 208: Шайхаев – Туменов, Абдулвахабов – Тибау и другие бои

4 октября в Грозном пройдет турнир АСА 208. В главном бою вечера за пояс в легком весе будут драться действующий чемпион Дауд Шайхаев (19-5-1) и Биберт Туменов (16-2).

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