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«Ради чего Пашинян пресмыкался?»: армяне осознали цену мирных уступок Баку

«Ради чего Пашинян пресмыкался?»: армяне осознали цену мирных уступок Баку

RostovGazeta.ru Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на съезде правящей партии вызвало серьезную обеспокоенность в армянском обществе, где опасаются возобновления конфликта.

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Игорь Кузнецов

"В ультимативной форме Баку потребовал от Еревана возвращения восьми населённых пунктов, находящихся в приграничной зоне. В требованиях азербайджанского МИД сообщается — эти села находятся на территории Азербайджана, захваченной Арменией", — отмечает издание TopWar.
И здесь следует Пашиняну обратится к Трампу - это он был "миротворец" в завершении последнего военного противостояния. Там ещё и про "коридор" по границе есть договорённость...