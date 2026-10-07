«Ради чего Пашинян пресмыкался?»: армяне осознали цену мирных уступок Баку

RostovGazeta.ru Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на съезде правящей партии вызвало серьезную обеспокоенность в армянском обществе, где опасаются возобновления конфликта.
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когда-нибудь и армяне проснутся. жить внутри "здесь и сейчас" означает проедать будущее. вот о нём и надо бы думать.
Пора нам задуматься о создании российской автономной области "Армяностан". И гнать метлой пашинянов оттуда к туркам.
А что может сделать Армения , если проиграли войну ? Горе побежденным ...
Да угробит окончательно пашА своих армян. Правда , это не страшно, у них есть вторая родина - Россия. Здесь они живут лучше , чем в Армении.
"В ультимативной форме Баку потребовал от Еревана возвращения восьми населённых пунктов, находящихся в приграничной зоне. В требованиях азербайджанского МИД сообщается — эти села находятся на территории Азербайджана, захваченной Арменией", — отмечает издание TopWar.
И здесь следует Пашиняну обратится к Трампу - это он был "миротворец" в завершении последнего военного противостояния. Там ещё и про "коридор" по границе есть договорённость...