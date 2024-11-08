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СКА и «Газпром» допустили большую ошибку: Кресты опять пропали с храмов на баннерах

СКА и «Газпром» допустили большую ошибку: Кресты опять пропали с храмов на баннерах

Avia.pro - СМИ Опять крестопад, теперь уже в Пулково. «Газпром» и хоккейный СКА, судя по всему, решили, что раз у нас «Северная Венеция», то и храмы можно стилизовать.

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Комментарии
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Николай Карпов
Ну и сволочи, делают всё что хотят и нисколько не боятся. Есть на них управа?
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5 час.
вд
валерий двойнишников
...а лучше кувалдой по голове...
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1 час.
Николай Кочергин
Вы правы. Уже киргизское МВД в РФ вводят. Колокольцев и его подручные или получил хорошие бабки на последок своей &quot;производственной деятельности на посту. Либо готовятся к окончанию СВО и приходу наших парней, чтобы в законодательном порядке их отправлять в зоны, если начнут сами наводить порядок с узкоглазыми. То, что Колокольцев сделал - самая большая ошибка: азиатам нельзя доверять и идти на уступки и договоренности. Они это поймут как очередную слабость со стороны нашего руководства. Они понимают только язык силы и еще раз силы. Не понимаю, как можно узаконивать чужие силовые структуры у себя под боком. Киргизы будут работать только для своих. Считаю, что кто это сделал - враг страны. Дай нашим работникам МВД больше прав, защити их близких и достойное денежное содержание и зачем эти узкоглазые. Раз пошла такая ерунда, скоро будут открыты представительства и других среднеазиатских и кавказских республик. И кроме роста напряженности в обществе это ничего не даст.
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1 час.

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