10 процентов привитых в России – таков рейтинг доверия граждан к первым лицам и партии власти?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика10 процентов привитых в России – таков рейтинг доверия граждан к первым лицам и партии власти? На сегодня, 20 июня 2021 года, в Российской Федерации от ковида привито 10,15 процента населения.Вернуться к статье11618НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьФФилСтатья очередного провокатора-подстилки пиндосовской. Народ у нас такой, пока "пятух жаренный" в задницу не клюнет, мужик не перекреститься. И не надо ту нам лапшу на уши вешать.Татьяна ЧайкаСогласна с вами на все 100%В России «дух противоречия « в крови.В СССР в обязательном порядке была вакцинация,в таких экстренных случаях(и чтобы избежать эпидемий)приходили санслужбы в школы,институты,предприятия и ни у кого не спрашивали согласия.Потому и не было такого «мора».Когда в Одессе появилась холера,к нам в институт в Донецке пришли и всем под лопатку сделали прививку,не спрашивали согласия.Надо и всё)))Зато и эпидемию тормознули.И доверие-недоверие к власти здесь ни при чём.Вера Колтышева (Алексеева)Фил, Вы правы. Народ у нас действительно такой.... Потому не надо никого уговаривать. .......Можно сделать всё просто и СПРАВЕДЛИВО.... Делаешь прививку - помогаешь государству в борьбе с заразой.... Прививая, государство берёт всю ответственность на себя (заболеешь - лечит бесплатно). .......Но если не доверяешь и добровольно ОТКАЗЫВАЕШЬСЯ от (бесплатной!) помощи государства (в виде вакцинации), значит всю ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за своё здоровье БЕРЁШЬ НА СЕБЯ ( если заболеешь, лечишься в платной клинике за свой счёт). Плата, конечно, большая,но главное ни на кого не в обиде - сам так решил. ..........Уверена, что при таком раскладе, все споры, делать или не делать прививку, уйдут, а наш коллективный иммунитет появится намного быстрее.:)Николай ЗайчиковИ когда это вы видели , чтобы государство брало бы на себя ответственностьРоман РомановС Зайчиковым не связывайтесь, у него кашка овсяная в голове.Николай Зайчиковроманов , так глянь на свое фото , там вместо головы вообще уродище какое-то . И ты урод желающий мужиков еще учить кого-то лезешь .Вера Колтышева (Алексеева)Спасибо, Роман, :) остановили. Уже думала, как бы так по-аккуратнее ответить, чтобы не обидеть.:)Николай ЗайчиковУ тебя в твоем у...ще даже не каша , а дерьмо от дохлого ишака .Роман РомановНиколай ЗайчиковА зачем обижать , просто приведите хоть один пример , когда бы наше государство за что -то отвечало . И не надо обид , простой вопрос и простой ответ на него .Роман Романов/И не надо обид , простой вопрос и простой ответ на него ./Коленька, ты этого не поймешь...Николай ЗайчиковПонятно пидорасик , ответа просто нет и ответить просто нечего . Все остальное демагогия то ли карлика то ли уродаРоман РомановЭх Коленька, Коленька - убогий ты. Каким ты был убогим, таким ты и остался. Только еще больше постарел и поглупел... Жалко мне тебя. Ты, со своими детскими потугами, вызываешь у людей улыбку в лучшем случае. Ладно, гуляй дальше, разрешаю.Николай ЗайчиковПидарасик , если бы только знал как мне тебя урода жалко . Мало того , что бабы не дают и ты вынужден стать пидорасиком так еще и родился уродом без мозгов . Ты уродец у людей не улыбку а полноценный хохот вызываешь только при одном взгляде на твою фотомордочку . Ну ладно урод хоть и урод , а жить -то хочется , гуляй урод , разрешаю.Роман РомановТы, Коленька, старичок с мозгами пятиклассника средней школы № 41 города-героя Тулы 1965-1966 годов.ВЗВячеслав ЗязевА Вы не пробовали в этом государстве жить? Не прячась в своей подворотне, "встречая всех радостным лаем" в интернете, и в обиде за несбывшиеся иллюзии и мечтания! А жить, участвуя в больших делах и решении больших проблем! Только во взаимодействии с государством можно увидеть и его ответственность. А в Ваших спорах с дворником, с автомобилистами неправильно припарковавшимися во дворе, или матерных выражениях в адрес бросившей Вас жены.... ответственности государства нет! Стоит ли помойным ртом мнение свое излагать?Николай ЗайчиковЗуев , а с чего это вы взяли , что я всех да еще из подворотни облаиваю. Если бы вы внимательно читали комментарии то увидели , что я только отвечаю тем кто меня облаивает из подворотни . С нормальными людьми я по нормальному разговариваю. По моему мудак это ты меня тут облаиваешь с помойным ртом и кучей демагогии . Кстати , с дворником живем в мире и дружбе , с соседями автомобилистами также в мире и без матерных выражений . С женой живем уже более 40 лет и живем прекрасно . Так что зязев с помойным ртом , прежде чем кого-то шалавить не мешало бы самому выплюнуть помойку из своего рта . А за хамство скотина с помойным ртом в ч с .ТСТатьяна Степановакак обычно думают" что меня не коснется". неграмотность и замшелостьВЗВячеслав ЗязевЯ с таким каждый день встречаюсь, особенно в области права и понимания основ государственности!Александр HammerНет, это результат массовых информационных вбросов в соцсети о вреде всего. что только можно, от вакцины до подгузников. Пендосы сидят и довольно потирают руки.Сизых НиколайСейчас тебя путиноботы заклюют, не на той теме оставила комментарии. По сути ни один выше комментирующий не высказался о примерах путинского вранья, а только желчью исплевались.Александр СеменовКонечно Путин виноват что давал обещания и не держал слова. Это неправильно, но такова жизнь, назовите хоть одну страну, где иначе? Идет время, меняется жизнь и ситуация... Вопрос в ином - пусть по вашему Путин лжец и негодяй, во всем виноват и хуже его нет, но автор статьи чего предлагает? Кому будет доверять народ и сразу ломанется на прививки? Навальный, Гозман, Грудинин, Ходорковский и ... толпы на вакцинацию? Сами в эту чушь верите? Или иную кандидатуру предложите?Татьяна ЧайкаИмбицилизм неизлечим ,держите его При себе,может и сойдёте за умную)))Александр Александров...а всякая вшивота подпиндосная засыплет аплодисментами...Николай ЗайчиковВсякая вшивота подпиндосная уже скупила в США и в Лондоне недвижимость , отправила туда своих близких , а сами отбывают в России по деланию бабла на красивую в дальнейшем жизнь в странах где скупили недвижимость . В стране остались только бараны вроде вас и те у кого нет денег .Александр АлександровВ стране живёт 146 миллионов человек. И пара тысяч пидоров, сдриснувших в Пиндосию - это именно те бараны, которых теперь будут иметь во все дырки! Как тогда Путин сказал? Замучаетесь пыль глотать по коридорам, спасая свои деньги! https://topwar.ru/130640-zamuchaetes-pyl-glotat-a-ved-putin-preduprezhdal.htmlНиколай ЗайчиковА кто вам сказал , что их будут иметь во все дырки если они как были в окружении Путина так и сейчас в его окружении . Вы вспомните где сейчас Чубайс , Медведев и прочие . И знаете , что это за сленг такой ИМЕТЬ ВО ВСЕ ДЫРКИ , вы что в борделе или на блат хате ? Знаете , а зачем им спасать свои деньги , наворованное на Западе отберут , так их папы по новой в России наворуютАлександр АлександровТак их уже имеют! Вы просто не знаете... Вы ничего не знаете... https://versia.ru/zapad-raskulachivaet-rossijskix-oligarxovНиколай ЗайчиковНу если и имеют то там , я же вам уже написал , папики в России остались на прежних кормушках и особо не расстраиваются поимеют там наворуют снова здесь . С вас последнюю рубаху тут снимут и все отобранное там вернут себя здесь .Роман РомановКоленька, ты что гомиком стал что ли? Мечтаешь российского миллиардера трахнуть? :-) Вот этого я от тебя не ожидал. Тебе Нинульку Толкачеву трахать нужно, она поди вся извелась без мужика то. А он на Ротенберга или на кого ты там глаз то положил? Ох, озорник... Седина в бороду - бес в ребро?Александр АлександровИ опять Вы не в курсе... Не знаете ничего! Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил 11 лет колонии строго режима бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру по делу о коррупции и организованном преступном сообществе. Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил полковника полиции Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима, а также оштрафовал на 117 млн 990 тысяч рублей и лишил его звания полковника. Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на содержание под стражей бывшего первого вице-президента Внешпромбанка Али Аджина. Экс-глава Марий Эл за коррупцию сядет на 13 лет К 12 годам строгого режима приговорили бывшего главу Читы Олега Кузнецова Бывшего главу Читы Олега Кузнецова 24 июня приговорили к 12 годам строгого режима. И это - малая доля арестованных и осуждённых. А Вы так ничего и не знаете... Не желаете знать...Николай ЗайчиковНу что тебя ответить , достаточно взглянуть на твое фото . То ли гном , то ли урод , наверное твои предки спьяну тебя городили вот такого урода и сгородили . Ты наверное кроме слова ТРАХАТЬ РОТЕНБЕРГА других и слов не знаешь или наверное пидорас раз мужиков трахать собрался . Нинулька Толкачева просто ангел и красавица в отличии от тебя гнома и пидораса .Роман РомановКоленька, нет слова "пидорас" это у вас там на заборах школота так друг друга обзывает. Ты же уже давно не школота, посмотри как правильно пишется это слово. Чего ты какой опять злой, я тебя с Нинулькой свел, а ты опять злишься. Если бы не я так бы и не узнали друг друга, хоть и живете в одном городе. ;-) Как там у тебя огурцы в огороде, уже пошли? Цветочков посадил для Нинульки? Смотри перед женой не спались. ;-)ВЗВячеслав ЗязевВрачи-психиатры не рекомендуют часто менять сексуальных партнеров и правительства. "Затрахаешься приноравливаться к каждому новому...!" - сказал один из них.ВЗВячеслав ЗязевА ВЫ не задали себе вопрос: "А как бы я поступил, если очень сильно разбогател? Остался бы на родине, где хреновый климат и почва, сплошная глина, да и урожай не каждый год? Или особнячок на Кипре или в Испании, где тепло и яблоки круглый год?Николай Зайчиковзюзев , мои предки в России родились и выросли , я в России почти до 70 лет дожил и никуда из России бежать не собираюсь и мои дети и внуки тоже в России живут и никуда из нее уезжать не собираются. Не надо всех судить по себя . если ты урод в турции или на кипре особнячок прикупил то это твои проблемы . Так что патриот хренов не суди всех по себя урод.Станислав АслаповскийСтатья - дешёвая провокация, заказ госдепа.Шустрый и Злойпенсионный возраст нам что, госдеп повысил? или плату за жкх каждый год он увеличивает? че ты за децл такойТамара Гвоздовская (Скрипаль)Господи, как же все надоели с пенсионным возрастом!!! Вот Вам , судя по анкете, 74 года - Вы уже давно на пенсии, чего возмущаетесь?!!! Такое впечатление, что жизнь начинается только с уходом на пенсию. Пенсия в 40 лет - это мечта бездельников. Нормальным людям работа приносит радость. Моему мужу 71 год, а он до сих пор работает и с ужасом думает, что придется уходить ( а работа у него - не бумажки на столе перебирать ). А те, кто ноет, что не доживет до пенсии ( и раньше не все до нее доживали ), выйдя на пенсию тоже будет ныть, что все плохо, потому что им не обеспечили счастливой жизни на пенсии. Это люди, которым все всё должны, а они сами не только для кого-то, но даже для себя "любимых" палец о палец не ударят.Татьяна Чайка100%Александр АлександровТак и пенсии каждый год повышают... И зарплаты... Хотя за зарплаты отвечает не Путин, а хозяин предприятия.Николай ЗайчиковТак и цены в магазинах повышают да не только раз в года а каждую неделю если только не каждый день . Так подсчитайте в конце года и подбейте баланс на сколько вам прибавили пенсию и на сколько все подоражало за годАлександр АлександровДа ладно врать-то... Цены выросли процентов на 5...7 за полгода. Да и то не на все товары. А баланс пенсии и роста цен очень простой: ежемесячно на счёт сбрасываю по 5...7 тысяч. И это уже давно так длится...Николай ЗайчиковВы наверное в магазин не ходите или трепач неимоверный . Интересно у кого вы видели прибавку к пенсии по 5000-7000 рублей . Если у кого-то и есть прибавка то 1000 , а у большинства и меньше этой 1000. Вы хоть если и врете то не делайте это так нахально мы ведь в России живем и все это на своей шкуре знаем.Вячеслав 5Кстати.а кто хозяин земли Русской.подскажите? больной вопрос уже лет 30 так.Вячеслав 5Знаете мадам.почему женщины никогда не стоят во главе Армии и воск? потому.что они чувствуют.а там нужно работать головой и не обижайтесь на правду.В1Владимир 123Врешь ты все старая...,или у твоего мужа что-то не порядке.Шустрый и Злойне все такие ебанутые на голову, как ваш мужРоман Романов/Знаете мадам.почему женщины никогда не стоят во главе Армии и воск? потому.что они чувствуют.а там нужно работать головой и не обижайтесь на правду./ -Урсула фон дер Ляйен, Аннегре́т Крамп-Ка́рренбауэр, Жанин Хеннис-Пласшерт, Ина Мари Эриксен Сорейде, Анне-Грете Стрем-Эриксен, Карин Марта Элизабет Энстрем и это только Европа. А теперь извинитесь перед женщиной за свою отсталость.Роман РомановШустрый и Злой - молодой навальненок, ему 74 никогда не будет, потому что очень шустрый и очень злой :-)ДВДмитрий ВоскресенскийРаботают все, а за зарплаты отвечает, точнее решает один - дикость? Дикость и ещё какая. В гробу в белых тапках я видел весь этот капитализм.Шустрый и Злойтвою ж мать! вы там что, на путина молитесь, что ли? он мне перед пенсией 5 лет добавил. ...да я бы и работал, но и пенсию получал. а теперь? мне что, спасибо ему сказать за то, что он меня обворовал на миллион?Роман Романов74 года. И еще не на пенсии... Еще и на миллион обидели. Когда пиз...ть кончишь, пацанчик? :-)Александр АлександровВы просто не знаете ничего... И поэтому вынуждены врать. Вы - пенсионер? А я на пенсии с 2013-го года. Выходил на пенсию с размером пенсии 11,8 тысяч рублей, а сейчас моя пенсия 20,4 тысячи. Последняя прибавка в январе 2021-го года была 1291,6 рублей. Да, кстати... Сейчас средняя пенсия по старости неработающих пенсионеров составляет 17 536 руб. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6061cae59a79472644bc6a30 Не знаете Вы ничего ни о пенсиях. ни о жизни пенсионеров...Александр АлександровНоровите с темы сдриснуть? )))))))Александр АлександровМилай... Так Вы до сих пор думаете, что в СССР зарплату директору завода устанавливал вахтёр?! Я на Вас балдею!!!!!Шустрый и Злойтакому шлакоблоку, ка ты, и пиздеть не надо.. че вы там все в мой возраст уперлись? какая разница, сколько там написано, сейчас исправлю на 60, заткнешься?Роман РомановДа ты хоть, 160 напиши, мозгов у тебя от этого не прибавится.ДВДмитрий ВоскресенскийЭ, джура, (друг) в СССР был госплан, и вообще, по поводу зарплат, всё решалось системно, профессионалами, и это было гораздо лучше, чем при нынешнем диком строе, хотя и со своими недостатками. На фотке ока или бабай, а пример приводите как писора (мальчик).Александр АлександровДа-да... Помню... Жутко профессионально... Тогда перевод из рабочих в мастера воспринимался, как наказание, а инженеров вообще за людей не считали...ВЗВячеслав ЗязевШустри, да знай меру! Увеличение пенсионного возраста "очень настоятельно рекомендовал" Международный валютный фонд. А протолкнули его в нашем Правительстве "медведевское отребье", засевшее в Кремле, в компании с Грефами, Кудриными и Чубайсами. Пристрелить бы... да нельзя, демократия! Как сказал Петька Анке: "учиться политологии надо надлежащим образом...!"Шустрый и Злойлень мне по клаве стучатьДВДмитрий ВоскресенскийНу Вы о другом сейчас говорите. Зачем передёргивать. Да, действительно в брежневские, да и в хрущёвские времена, да и сейчас... инженерам, по крайней мере конструкторам, платят меньше чем рабочим. В этом плане "диктатура пролетариата" такая своеобразная сохранилась до сих пор. Речь то шла о структуре, которая работала и давала превосходные результаты, а теперь... прожигаются невосполнимые запасы нефти и газа.ТХТатьяна Хмелениная конечно вообще против МЕДВЕДЕВА. но Путина поддерживаю. конечно и он не ангел но и не мало сделал. и чтож многие не помогают чтобы страна стала лучше. что молчали когда были предали =горбачев ельцин.?= критиковать могут и всякую хрень поддерживать типа навального и т. д. а то где идут там и мусорят и т. д мошенников сколько появилось. что водку призидент алкашам заливает? что президент виноват? родители так воспитали да многое другое.Владимир ДомнинКонечно, виноват Байден.ВЗВячеслав ЗязевБайден? И не обращайте на него внимания, это всего лишь картинка в партере театра уродов! Всё значительно сложнее! Эпоха "Европейского ренессанса", которая не про Микеланджело и Рафаэля, а про эпоху колониального господства Европы над миром, разрушается и приходит в упадок. И что началось примерно 50 лет назад, но это длинная история... Так вот этот издыхающий вепрь, а попросту состарившаяся дикая свинья, напоследок наполняет весь мир ненавистью ко всему неевропейскому. Все стали их врагами, и мы, и Китай, и Иран, и Сербия, и Ливия, и Северная Корея, и Афганистан... на подходе Индия. И пустобрехи всякие, от Польши, Украины, Прибалтийских вымиратов и прочих Ренегатов, понимая, что в случае значительного экономического ослабления Европы (уже сейчас госдолг этих "развитых стран" составляет примерно 235% их ВВП), они останутся один на один "на границе с Россией" (остальные враги-то далече), оттого и визг поднимают такой, что впору уши затыкать! Всё можно было стерпеть, но наша либеральная общественность по странному стечению факторов психического расстройства и политической активности, тоже опустилась до подпевания свинячьему визгу Европы, плохо представляя происходящее. Только не нужно представлять, что Европа сдохнет! Нет, не сдохнет, а будет другой, мерзкой и агрессивной, переполненной мигрантами и внутренними распрями по поводу новой экономической модели существования, проиграв все битвы в "столетней войне с 1914 по 2014 год". На фоне этого будут всё больше возникать партии "национального единства", а попросту фашистские партийки, которые будут стремиться "возрождать Европу и свои страны". Неизбежна этническая резня. Не сегодня и не с понедельника, но.... скоро! Запасаемся поп-корном! Так что там про Байдена говорят?Владимир ДомнинС одной небольшой оговоркой. Благодаря политике Путина краха Европы в ближайшем будущем не ожидается.Ксения ФотинаНе только провокатор, а самый натуральный кандидат на привлечение к ответственности по закону. К тому же цинично пытается соединить ужа с ежом: - притягивает процент доверия власти с процентами вакцинированных. Грубый и пошлый вброс с претензией на какую-то аналитику. Не вакцинируйся и не ходи на выборы, но и среди людей не появляйся, а тем более в кабинетах врачей!Наталья ИвановаНародом стали управлять фейки. Даже самые ярые сторонники Путина насмотрелись фейков об опасности вакцины, которые, в частности, пропагандирует М.Шукшина. Можно подумать, что она работала в институте Гамалеи. Ну а этот пропагандон, видимо, отрабатывает легкие деньги, будоража наше общество...ААлександр10 процентов привившихся - это те, кто думает не только о себе, но и о близких. В основе нежелания прививаться лежит формируемое общественное мнение об опасности прививки для здоровья. Если бы у наст производили американские или европейские вакцины, угадайте, как бы формировалось американским интернетом наше общественное мнение? Последние появившиеся в мире долларовые миллиардеры - это как раз топ-менеджеры ведущих фармкомпаний запада. Читайте "Капитал" К. Маркса!Скиф ТуранНу что, дождались третьей волны? Красавы. А я - будь я Темным Властелином - прививал бы вас принудительно. Мои чёрные штурмовики ходили бы по квартирам, вышибали двери и ставили вам прививки. Злобно хохоча при этом. Хорошая идея - год ссылки и поражение в правах за отказ прививаться. ДУРАКАМ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ПРАВО ВЫБОРА. ДУРАК ВСЕГДА ВЫБЕРЕТ НЕРАВИЛЬНО!Вячеслав 5Вы сверху упали или снизу-шутить надо умно?Шустрый и Злойу скифа до сих пор отопление не отключилиСергей ЛепеховВся статейка - лживый высер, состряпанный по западным методичкам. Народ не идёт вакцинироваться потому, что не доверяет действующей власти? Враньё! А уж абсурдное обвинение Путина в том, что он обещал неповышение пенсионного возраста и якобы не сдержал такого обещания - полная чушь, Путин это обещал в период своего президентства в 2000-2007 годах, избираться президентом и далее он тогда не планировал. Так что афторишка - откровенный госдепосвский тролль.Шустрый и Злойзнатно лизнул. переплюнул терешкову, зачетНиколай ЗайчиковНе пойму как это совмещается открытие границ и новых авиасообщений и массовая вакцинация . Завтра нам снова привезут эту заразу их той же Турции или США . Китай закрывал даже города миллионники , у нас же открывают авиасообщения и стадо баранов устремляется в Турции за новой заразой .Александр АлександровТак ежели исходить из логики автора, доверие к власти постоянно растёт. Полгода назад сколько было привившихся? Два процента? А сейчас в пять раз больше! А через три месяца за 50% перевалит и попрёт ещё выше.В1Владимир 123Добровольно не перевалит,только принудительноАлександр АлександровЕсли придурки угрожают безопасности общества, то общество будет прививать их принудительно.Шустрый и Злойдоверие растет из под палки, как в северной корееАлександр АлександровНу а если вы такие тупые, то что с вами делать? Гнать палкой на вакцинацию!ИринаАвтор, а может это не рейтинг доверия, а количество адекватных?Александр ТретьякАвтор 10%- это показатель соотношение человека разумного и недалекогоВячеслав 5Господа задавайте вопросы президенты и скоро он на них ответит? но на главный вопрос не ответит никто.возможно и сам господь бог? ну если он слышит всех нас? каждый сам решает.где правда.а где обман-увы.В1Владимир 123Поэтому и не надо бы всех заставлять вакцинироваться,а през как всегда будет не при чемГеннадий ткаченкобольшинство знакомых либералов привились при первой же возможности. Это разве говорит об их доверии ПутинуМMМария MazurinaЧучело, ты от каких цифр 10% насчитал? Ты посчитал тех, кому прививаться нельзя? Тех, кто переболел? Малых детей? Вот из-за таких счетоводов и подрывается доверие к правительству.Владимир ЕговцевПутин не может сдержать своих обещаний, потому что он ничего не решает, за него думает и решает крупный капитал!!!Шустрый и Злойправильно! МВФЮФюра федуловПрирода решает сегодня за людей: кто прививается - годен к деятельной жизни, а кто не желает прививаться ..... Естественный отбор.Константин ЗаболотныйМне эмпирический бред аффффтара напомнил блестящий логический парадокс: "ГАИ утверждает,что в России 25% ДТП происходит в случаях,когда за рулем находится нетрезвый водитель." Соответственно получается что 75% ДТП совершают ТРЕЗВЫЕ водители???!!! А далее вывод: "Езда с трезвыми водителями в 3 раза опасней чем с пьяными!!!" Вот приблизительно тем же методом действовал и афффтар статьи старательно передёргивая и подтасовывая факты и выводы с целью убедить нас в том,что всё белое в этом мире -чёрное, а все мы тупые дальтоники этого не замечаем.Только ему то всё сразу( сучетом его врождённой не то гениальности,не то генитальности) стало понятно,а вот нам,быдловатым, приходиться всё на пальцах растолковывать...Шустрый и Злойесть водители трезвые, но заснувшие за рулем, потерявшие сознание, плохо знающие пдд, неверно оценившие ситуацию, поломка машины на ходу и т.д. ..-этих 75%. че те все разжевывать то надоАНГЕЛ АНГЕЛКТО СКАЗАЛ ЧТО В РОССИИ ПЛОХО ЖИВУТ??? У МЕНЯ ВСЕ В ШОКОЛАДЕ...Сергей СычевА ведь это правда! То, что наши учёные ещё могут создать уникальные вещи - спору нет! НО то, что у нас капитализм своеобразный под руководством...ААлександрЗато у Шукшиной попёр!Скиф ТуранВ России изготовили антиковидную вакцину для спасения нации, думали срубить эпическую благодарность и аплодисменты от ширнармасс? Но не тут-то было - нация не желает спасаться, ибо то слежавшееся говно, что 20 лет без ограничения и при полном попустительстве\игноре (со стороны власти!) процесса старательно вкладывали в головы народа бойцы объединённого русофобией и мракобесием идеологического фронта - не размоешь месяцем-другим ударной пропаганды вакцины!Алексей СмирновЖена недавно сдала тест на антитела. результат больше 400, так зачем ей прививаться? Лучше тесты делали бы. а ширяли бы всех подряд, кому то может и не пойти на пользу.Роман РомановФантазер!!!Алексей СмирновА ты дурачок.Роман РомановДурочек это тот, кто тебя делал по пьянке. Ну якобы тот директор местного завода авиационного в твоем поселке.Комментировать
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