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«Сидят по подвалам»: ВСУ сохраняют присутствие в районе Антоновского моста на левом берегу Днепра

«Сидят по подвалам»: ВСУ сохраняют присутствие в районе Антоновского моста на левом берегу Днепра

Украинские военные, несмотря на тяжелые потери, сохраняют присутствие не левобережье Днепра. В частности, небольшая концентрация националистов наблюдается в районе Антоновского моста в Херсонской области.

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