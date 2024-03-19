«Сидят по подвалам»: ВСУ сохраняют присутствие в районе Антоновского моста на левом берегу Днепра

Украинские военные, несмотря на тяжелые потери, сохраняют присутствие не левобережье Днепра. В частности, небольшая концентрация националистов наблюдается в районе Антоновского моста в Херсонской области.
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