В Нижегородской области два человека сгорели в лобовом ДТП с "Нивой" и "Газелью"

Госавтоинспекция рассказала о страшном ДТП, которое случилось рано утром на трассе М-7 в Нижегородской области.
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