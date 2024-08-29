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В Нижегородской области два человека сгорели в лобовом ДТП с "Нивой" и "Газелью"

В Нижегородской области два человека сгорели в лобовом ДТП с "Нивой" и "Газелью"

Госавтоинспекция рассказала о страшном ДТП, которое случилось рано утром на трассе М-7 в Нижегородской области.

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