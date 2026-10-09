Огонь под землей: почему торфяные пожары в Индонезии невозможно потушить

Специалисты по ликвидации стихийных бедствий и климатологи объяснили причины неспособности сотен пожарных расчетов и авиации справиться с масштабными лесными пожарами на островах Суматра и Калимантан, окутавшими Юго-Восточную Азию токсичным смогом .
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