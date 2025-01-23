Украинская армия потеряла за прошедшие сутки более 270-ти военнослужащих ВСУ в русском приграничье.Русские солдаты нарастили темп огня в Курской области, при этом довели украинских боевиков до паники и некоего психоза при штурме села Русское Поречное.