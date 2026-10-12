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MeMo-Logic

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Основания для отвода судьи в коррупционных процессах: как доказать личную или косвенную заинтересованность председательствующего

Когда участие судьи в связанных производствах, его отношения с прокурором или имущественные интересы действительно могут стать основанием для отвода? В статье разбираю, чем юридически значимая заинтересованность отличается от субъективного недоверия, какие связи необходимо проверять и какими материалами их подтверждать.

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