Основания для отвода судьи в коррупционных процессах: как доказать личную или косвенную заинтересованность председательствующего

Когда участие судьи в связанных производствах, его отношения с прокурором или имущественные интересы действительно могут стать основанием для отвода? В статье разбираю, чем юридически значимая заинтересованность отличается от субъективного недоверия, какие связи необходимо проверять и какими материалами их подтверждать.