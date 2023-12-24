Сербы и русские - братья, и ничего не сможет это изменить. Знаменитому на весь мир сербскому режиссёру хватило одной минуты для того, чтобы объяснить это: "На Востоке есть лишь одна звезда, которая сияет для нас".
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