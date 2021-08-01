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Бой Чавеза и Камаки на UFC Vegas 33 закончился вничью, Роу нокаутировал Коси

Бой Чавеза и Камаки на UFC Vegas 33 закончился вничью, Роу нокаутировал Коси

Поединок Дэнни Чавеза и Кая Камаки на турнире UFC Vegas 33 закончился вничью. Двое судей зафиксировали счет 28-28, один арбитр признал Камаку победителем со счетом 29-27, однако боец был оштрафован за тычок в глаз и удар ниже пояса во втором раунде.

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