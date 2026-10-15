Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев похвалил главного тренера армейского клуба Дмитрия Игдисамова за то, как он выполняет свою работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Нидерландах сын...
- Кнайсль: в военны...
- Н Блогерша Погребня...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым