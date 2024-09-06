Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Да ложили мигранты на мнение Володина со товарищами. Им дай поблажку и они расценивают ее как твою слабость и начинаю...Володин: приезжаю...
  • Maxim
    В Испании утилизация - дороже..МО Испании объяви...
  • Сергей Иванов
    Так она тоже мигрантка только старая.В обращении Авксе...

Больше трети IT-специалистов не знают, что в России отмечают день программиста

Больше трети IT-специалистов не знают, что в России отмечают день программиста

Каждый пятый IT-специалист знает точную дату профессионального праздника — 256-й день в году. 27,4% опрошенных убеждены, что он проходит в первое воскресенье сентября, а 39,2% уверены, что в России он совсем не отмечается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх