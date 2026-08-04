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ВЕСТИ КРЫМ

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В Крыму медики провели сложную операцию по удалению злокачественной опухоли щитовидной железы

Врачи Симферопольской многопрофильной клинической больницы имени Святителя Луки провели сложную операцию по удалению злокачественной опухоли щитовидной железы.

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