В Крыму медики провели сложную операцию по удалению злокачественной опухоли щитовидной железы

Врачи Симферопольской многопрофильной клинической больницы имени Святителя Луки провели сложную операцию по удалению злокачественной опухоли щитовидной железы.
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