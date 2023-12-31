Чем можно стереть лак с ногтей, если нет специальной жидкости? Средства для снятия лака

Чем можно стереть лак с ногтей, когда под рукой нет подходящего средства? Актуальный вопрос, когда ногти срочно нуждаются в новом маникюре, старый лак «слез», а средство для его удаления не вовремя закончилось.
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