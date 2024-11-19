Госдеп заявил, что США и другие страны НАТО не представляют угрозы для России

Россия изменила ядерную доктрину для того, чтобы запугать другие страны. Однако ни США, ни НАТО не представляют для нее прямой опасности, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
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