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Госдеп заявил, что США и другие страны НАТО не представляют угрозы для России

Госдеп заявил, что США и другие страны НАТО не представляют угрозы для России

Россия изменила ядерную доктрину для того, чтобы запугать другие страны. Однако ни США, ни НАТО не представляют для нее прямой опасности, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

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Комментарии
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n
nyha
бобка-бобка... на кольбаску ...у меня сзади палка нету...... вот-так пытается госдеп и вся ПИДАРОСНЯ..под его началом ...вести диалог с РОССИЕЙ..
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13 час.

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