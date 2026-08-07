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Дмитриев объяснил рекордный рост популярности АдГ пробуждением немцев

Дмитриев объяснил рекордный рост популярности АдГ пробуждением немцев

Рекордный рост рейтинга партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) связан с пробуждением немцев, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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