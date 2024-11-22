ФНС ликвидировала компанию рэпера Miyagi из-за недостоверных данных в ЕГРЮЛ

Федеральная налоговая служба ликвидировала принадлежащую рэперу Miyagi (настоящее имя - Азамат Кудзаев) компанию ООО «Хаджимэ медиа», так как при ее открытии в 2018 году во Владикавказе музыкант предоставил недостоверные данные в ЕГРЮЛ.
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