Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Мария
    Хватают хохлов насильно в ВСУ. Но почему они не сдаются массово? У них же мужиков не останется! Рвутся умирать за Бай...ВС РФ освободили ...
  • Е Пронина
    почему только над черным морем? а курская область ,Белгород что, пусть бомбят?Гром среди ясного...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Нееее, ребята, так не пойдет...давайте уже все абрЯмсы в кучу, на переплавку, собирайте, и тушку бабчЫнки - туда же. ...Еще один трофейны...

Главную по мигрантам уже заложили? Следствие копает под подчиненную Колокольцева

Главную по мигрантам уже заложили? Следствие копает под подчиненную Колокольцева

Непрекращающийся поток мигрантов в Россию = радость любителей легкой наживы. На чем только не зарабатывают наши толерантные предприимчивые соотечественники: от хостелов и "резиновых квартир" до липовых справок, патентов, сертификатов.

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