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Ученые назвали четыре страны, которым грозит потоп из-за ледниковых озер

Путь разрушения может растянуться более чем на 100 километров, передает cursor. К концу текущего столетия примерно половина из 215 тысяч ледников на Земле может исчезнуть, что вызовет разрушительные наводнения в результате прорывов ледниковых озер.

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