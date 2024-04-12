Ветеран спецназа «Альфа» рассказал о тайнах атаки на «Крокус» и правилах выживания при терактах

СК: средства на организацию терактов в РФ поступали через Burisma HoldingsФото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва» Украинская нефтегазовая компания Burisma Holdings последние годы пересылала деньги для осуществления терактов в РФ — об этом заявили в Следственном комитете России (СКР).
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