В России значительно сократились запасы золота в банках

Санкт-Петербург, 11 февраля /Синьхуа/ -- Запасы физического золота в российских банках сократились почти в 2 раза по сравнению с максимумом осени 2023 года и составляют меньше 40 тонн, следует из опубликованных во вторник расчетов медиахолдинга РБК на основе данных Банка России /Центробанка/.