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Песков опроверг наличие двойников у Путина

Песков опроверг наличие двойников у Путина

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал затасканные бредни забугорных инфопомоек о том, что якобы "Путин уже сидит давно в секретном бункере, а на публике — двойник".

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