Понимать нада правильна, и фсьо будет атлична

Любопытно, однакоПолитикаПонимать нада правильна, и фсьо будет атличнаАлександр Лукашенко заявил, что признает полуостров, когда "последний олигарх в России" начнет поставлять туда продукцию.Вернуться к статье103НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКонстантин ЗаболотныйВ какие игры играет "БаЦка" уже давно всем понятно: и рыбкой хорошего качества хочется всласть побаловаться и избежать сесть на то,чего ему так не желается делать... Но если честно, то время своё он упустил и если многие в период лихолетья 90-х считали что вот такой руководитель,как он, мог бы навести в России порядок,то в настоящий период многие( я не исключение) уже так не думают и не видят в Лукашенко целесообразности выдвижения его на главные роли управления страной.А входить в состав России без того,чтобы не потерять власть,поскольку войти он может только как Федеративный регион,где его очень быстро могут переизбрать и кроме почётного пенсиона( на даче того же самого Крыма,которого он упорно не хочет признавать) ему более ничего не светит Александр Григорьевич желания не имеет.Но время стремительно меняется и без России Беларуси в борьбе супротив USAвцев с Евросоюзовцами -просто не выстоять.Подождём ,однако, поке у Лукашенко наступит полное "просветление в уму" и он определиться что по чём,зачем,куда и как...Леонид АлексеевНу,мля,просто поражает меня этот двуликий Янус!Он видно по-настоящему верит,что что-то из себя значит!?Ну,вот я житель Крыма и мне ну совсем насрать на его признание(или непризнание) нашей Российской Республики!Этим он только о себе создаёт отвратительное впечатление.Я и никогда не считал этого колхозника способным управлять такой великой страной как Россия!Его уровень - это и есть колхоз,ну или большой колхоз,как Белоруссия.А сейчас я бы ему и колхоза не доверил,уж больно непорядочный,гнусный человечек!!Владимир СухановРазделяю Ваше мнениеNikolia VovchenkoПросто вы не поняли цели Беларуссии ,"роль","написанную" для Луки и то,как он её исполняет."Авторы сценария",в силу своих знаний,написали такой сценарий,ну а "исполнитель"пытается на свой страх и риск,импровизироватьЛеонид АлексеевДа кто же этот загадочный "сценарист",написавший якобы роль для Лукошки?!С западом он в контрах,это явно не креатура запада.Россию(антагониста запада) он тоже регулярно поливает помоями.Скорее никто ему не писал никакой роли,просто он сам хотел быть хитрее всех:сосать того,кто даёт.Легко предавая,если кто-то даст больше.Забыв о том,что на двух стульях сидеть не очень удобно и небезопасно!AIAlex ImenНе надо ему приписывать тягу к роскоши и богатствам, он бы их давно реализовал на родине 26 лет правления. Не в пример нашим чинушам-миллиардерам с коллекцией часов, пудами золота, недвижимостью и счетами за бугром.Elena Zginnikавтор этой провокационной статейки простой холуй у наших либераловКонстантин ЗаболотныйА можно задать вопрос Вите Марченко? Ну минус ты мне ляпнул.Теперь аргументы давай! С чем не согласен,что не так, что не понравилось, с чем не согласен .Ну что бы как в песенке Галича "Красный треугольник : "А как вызвали меня, я свял от робости, А из зала мне кричат: «Давай подробности!» Так что давай подробности,не боись.Не всё-ж просто шипеть как змея из бурьяна....Владимир Львович КолесниковЭто точно!!!!!!Борис КошкинПричем здесь совхоз? Если про Лукашенко то он учителем в школе был! По версии АФТОРА, мы что все должны резко взненавидить Белоруссию? Так пусть утрется тампаксом и бред свой либерастам рассказывает, их у нас есть немного, перечислять не будуКомментировать
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