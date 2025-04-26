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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арина Соболенко: «Надеюсь, однажды мне удастся добавить в коллекцию красивый трофей «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко: «Надеюсь, однажды мне удастся добавить в коллекцию красивый трофей «Ролан Гаррос»

Турнир начнется 25 мая. «Каждый год это для меня вызов, хотя я люблю играть на грунте и мне очень комфортно.

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