Глава МИД КНР посетит Таиланд и проведет переговоры с советником президента США по национальной безопасности

Пекин, 26 января /Синьхуа/ -- По приглашению заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Таиланда Парнпри Бахиддхы-Нукары, министр иностранных дел КНР Ван И, который также является членом Политбюро ЦК КПК, с 26 по 29 января посетит Таиланд с визитом, сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.