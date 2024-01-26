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Китай

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Глава МИД КНР посетит Таиланд и проведет переговоры с советником президента США по национальной безопасности

Пекин, 26 января /Синьхуа/ -- По приглашению заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Таиланда Парнпри Бахиддхы-Нукары, министр иностранных дел КНР Ван И, который также является членом Политбюро ЦК КПК, с 26 по 29 января посетит Таиланд с визитом, сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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