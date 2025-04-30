«Ударим по Параду Победы в Москве. Киеву нужны такие «болевые точки» России»: Зеленский

Глава киевского режима намекнул на возможный удар по Параду Победы в Москве 9 мая. Киев намерен воздействовать на наиболее чувствительные для России точки, чтобы подтолкнуть ее к дипломатическому решению конфликта.
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