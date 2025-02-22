Тысячи россиян посмотрели фильм "Красный шелк" в первые дни проката

Кадр из фильма "Красный шелк", Nota Bene Film Group, «НМГ Кинопрокат», Art Pictures Distribution Почувствовать себя пассажирами Транссибирского экспресса и проехать через всю страну в одном вагоне со шпионами сейчас можно в российских кинотеатрах.
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