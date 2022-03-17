"У меня аж глаз выпал": уникальное явление запечатлели туристы в Приморье

Туристы из Примрья запечатлели уникальное явление в национальном парке края. Как уточняется в Telegram — канале irecommend_vdk (12+), они поделились ночными съемками самой редкой на планете крупной кошки.
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