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Зачем при стирке добавлять соду

Зачем при стирке добавлять соду

Стиральная машинка — вещь замечательная, но, увы, не панацея. В идеале, чтобы справиться с разными типами загрязнениями на разных видах ткани, нужно иметь несколько сортов порошка и других средств для стирки.

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