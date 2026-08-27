Зачем при стирке добавлять соду

Стиральная машинка — вещь замечательная, но, увы, не панацея. В идеале, чтобы справиться с разными типами загрязнениями на разных видах ткани, нужно иметь несколько сортов порошка и других средств для стирки.
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