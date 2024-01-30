Сотрудника одного из российских провайдеров отправили в колонию за госизмену

Брянский суд приговорил к 13 годам лишения свободы сотрудника одного из провайдеров цифровых услуг, передававшего сведения Вооруженным силам Украины и совершившего поджог релейного шкафа по заданию украинской стороны.
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