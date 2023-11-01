Зеленский заявил о необходимости расширить ЕС на весь континент

Глава Украины Владимир Зеленский по случаю 30-летней годовщины подписания Маастрихтского договора и создания Европейского союза (ЕС) заявил, что политическое объединение должно расшириться на весь континент.
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