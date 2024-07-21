Ефимов: 5 тысяч детей обучились во Дворце спорта и образования Ирины Винер

Дворец спорта и образования Ирины Винер заработал в ноябре прошлого года. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, с этого времени обучение там прошли свыше пяти тысяч детей и подростков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии