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Ефимов: 5 тысяч детей обучились во Дворце спорта и образования Ирины Винер

Ефимов: 5 тысяч детей обучились во Дворце спорта и образования Ирины Винер

Дворец спорта и образования Ирины Винер заработал в ноябре прошлого года. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, с этого времени обучение там прошли свыше пяти тысяч детей и подростков.

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