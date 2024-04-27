Эксперт Офицеров-Бельский: Гуцул мешает Молдавии объединиться с Румынией

Руководство Молдавии оказывает давление на главу Гагаузии Евгению Гуцул, так как она мешает стратегии государства по объединению с Румынией, автономия является в этом смысле проблемой для властей Молдавии, кроме того, Гуцул активно взаимодействует с молдавским оппозиционным политиком Иланом Шором, выступающим за восстановление интеграционных связей с РФ.