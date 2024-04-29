Отец Тюкавина заявил, что сын пока не готов к Европе и должен поиграть в России еще год

Отец Константина Тюкавина дал понять, что его сын останется в РПЛ еще минимум на один год. Александр Тюкавин, отец нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал многочисленные слухи и спекуляции относительно возможного ухода сына в один из европейских клубов.